Deshalb scheint es ausgeschlossen, dass die PVV erneut mitregieren wird. Die bisherige Vier-Parteien Koalition war im Juni nach nur elf Monaten zerbrochen. Hintergrund war ein Konflikt um die Asylpolitik. Rund 13 Millionen Bürger sind ab 7.30 Uhr erneut aufgerufen, die 150 Abgeordneten der politisch maßgeblichen Zweiten Kammer neu zu wählen.

Gute Chancen für eine Regierungsbeteiligung werden der christdemokratischen CDA, der rechtsliberalen VVD, der linksliberalen D66 und dem Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen eingeräumt. Letzteres wird von dem ehemaligen EU-Klimakommissar Timmermans angeführt.

Regulär wird die Zusammensetzung der zweiten Parlamentskammer in den Niederlanden alle vier Jahre neu bestimmt. Nach Angaben von Meinungsforschungs-Instituten wissen rund 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler noch nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen.

