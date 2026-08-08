Tour de France Femmes
Vorjahressiegerin Ferrand-Prévot gibt vor Etappe nach Nizza auf

Die Vorjahres-Siegerin der Tour de France Femmes, Pauline Ferrand-Prévot, hat das diesjährige Rennen vor der vorletzten Etappe verlassen. Ihr Team gab in Sozialen Medien bekannt, die Französin fühle sich gesundheitlich angeschlagen und habe nach Beratungen mit ihren medizinischen Betreuern entschieden, nicht zu starten.

    Rider's Pauline Ferrand-Prévot. Riders compete during Stage 7 of the Tour de France Femmes with Zwift 2026, from La Voulte-sur-Rhône to Mont Ventoux. The peloton tackles the final climb to the summit of the Giant of Provence on 7 August 2026 in Vaucluse, France.by Marie MARCEL/SIPA.//MARIEMC_M1410/Credit:Marie MARCEL/SIPA/2608080935
    Am Morgen nach dem kräftezehrenden Aufstieg auf den Mont Ventoux hat die französische Radsportlerin Pauline Ferrand-Prévot die diesjährige Tour de France Femmes verlassen. (picture alliance / SIPA / Marie MARCEL)
    Die heutige achte Etappe von Sisteron nach Nizza ist mit knapp 172 Kilometern die längste im gesamten Rennverlauf.
    Ferrand-Prévot beendete die siebte Etappe auf Rang 18 der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 10:44 Minuten auf die aktuelle Trägerin des Gelben Trikots, Kasia Niewiadoma.
    Neben dem Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes 2025 zählen mehrere Weltmeistertitel in verschiedenen Disziplinen sowie ein Mountainbike-Olympiasieg 2024 zu den sportlichen Erfolgen Ferrand-Prévots.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.