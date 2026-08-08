Die heutige achte Etappe von Sisteron nach Nizza ist mit knapp 172 Kilometern die längste im gesamten Rennverlauf.
Ferrand-Prévot beendete die siebte Etappe auf Rang 18 der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 10:44 Minuten auf die aktuelle Trägerin des Gelben Trikots, Kasia Niewiadoma.
Neben dem Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes 2025 zählen mehrere Weltmeistertitel in verschiedenen Disziplinen sowie ein Mountainbike-Olympiasieg 2024 zu den sportlichen Erfolgen Ferrand-Prévots.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.