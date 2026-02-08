Wohnungsmarkt

Justizministerin Hubig will Mietrecht anpassen. (picture alliance / dpa / Fernando Gutierrez-Juarez)

Grüne, Linke und Mieterverband begrüßten zwar grundsätzlich, dass Steigerungen bei Indexmieten gedeckelt und Kurzzeitvermietungen sowie die Vermietung von möbliertem Wohnraum beschränkt werden sollen. Sie nannten die Pläne aber überfällig und nicht ausreichend. Die Grünen verlangen unter anderem Sanktionsmöglichkeiten für Vermieter die täuschen. Die Linken sind für einen einen bundesweiten Mietendeckel.

Kritik an Hubigs Vorstoß kommt ebenso vom Koalitionspartner Union und vom Eigentümerverband Haus und Grund. Der Verband sprach von einer Überregulierung des Mietmarktes, die die Situation in den Ballungszentren bisher nicht verbessert habe. Unionsfraktionsvize Krings sagte, die Union sehe "Korrekturbedarf" beim Gesetzentwurf.

Neue Regelungen für Kurzzeit-Verträge und Index-Mieten geplant

Konkret sollen nach Hubigs Vorschlag Index-Mieten um maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen dürfen. Bisher sind sie an die Inflation gekoppelt, wodurch sich Steigerungen von bis zu 10 Prozent ergeben hatten. Außerdem sollen Kurzzeit-Mietverträge für maximal sechs Monate möglich sein und bei möblierten Wohnungen soll nur noch ein Aufschlag von maximal fünf Prozent auf die Kaltmiete für die Möbel zugelassen werden.

Der Gesetzentwurf soll jetzt in der Bundesregierung abgestimmt werden. Außerdem hatte im September eine Expertenkommission zum Mietrecht die Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll unter anderem eine Bußgeldregelung für Verstöße gegen die Mietpreisbremse erarbeiten.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.