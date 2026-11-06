Wolfgang Ischinger, Leiter der Sicherheitskonferenz (dpa / Sven Hoppe)

Zwar mache es den Anschein, dass dahinter mehr als die übliche Trumpsche Rhetorik stecken könnte, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Er sehe aber Europa bei möglichen Verhandlungen immer noch am Katzentisch sitzen. Er bezweifle, dass die US-Unterhändler Witkoff und Kushner abschätzen könnten, was bei einem Friedenschluss im europäischen Interesse liege.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni fordert eine verbindliche Entscheidung darüber, wer Europa bei möglichen Verhandlungen vertreten wird. In einem Brief an EU-Ratspräsident Costa heißt es, diese Frage müsse kommende Woche in Dublin erörtert werden. Meloni betonte, sollte keine Einigkeit auf eine gemeinsame Stimme gelingen, drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit.

US-Präsident Trump hatte den russischen Unterhändler und Putin-Vertrauten Dmitrijew gestern im Weißen Haus empfangen. Anschließend stellte Trump ein mögliches umfassendes Friedensabkommen in Aussicht. Details nannte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.