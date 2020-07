Seit 1939 findet der Wettbewerb in Genf statt und die Disziplinen variieren von Jahr zu Jahr. Neben dem Wettbewerbsfach Komposition standen 2019 die Schlagzeuger im Mittelpunkt des Concours de Genève. Wie Akrobaten bewegen sie sich in einem Wald von Instrumenten und verschreiben sich mit Haut und Haaren der Kunst der Klänge, Resonanzen und Rhythmen. Wer solistisch und im Zusammenspiel mit dem Orchester die Jury am meisten überzeugte, konnte einen der drei begehrten Preise und viel Rückenwind für die Karriere als Percussion-Virtuose mit nach Hause nehmen.