Deutsche Bahn

Evelyn Palla, die neue Vorstandschefin der Deutschen Bahn (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Palla sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", sie setze auf einen kompletten Neuanfang. Dafür müsse alles anders gemacht werden als vorher. Sie werde jeden Job in der Zentrale in Berlin auf den Mehrwert für die Kunden überprüfen. Ihr Anspruch sei, weniger Bürokratie bei der Bahn und deutlich mehr Raum für Macherinnen und Macher, betonte Palla. Entscheidungen würden künftig dort getroffen, wo die Verantwortung liege, und nicht drei Etagen höher. Für die Bahnkunden kündigte Palla einen digitalen "Baustellen-Melder" an, damit diese eine Reise besser planen können.

