Automobilentwicklung

Das VW-Hochhaus in Wolfsburg (imago stock&people / Michael Gottschalke)

Wegen mangelnder Fortschritte und des Sparzwangs wolle VW aus der Allianz aussteigen , berichtet die "Bild". Bislang seien zwar rund 1,5 Milliarden Euro geflossen, dennoch gelte die Technik intern als nicht wettbewerbsfähig. Besonders beim sogenannten Level 2++, dem Fahren ohne Hände am Lenkrad im Stadtverkehr, ⁠sehe ⁠VW einen erheblichen ⁠Abstand zum Wettbewerb. Ein Sprecher der VW-Softwaretochter Cariad wird mit den Worten zitiert, insbesondere bei hoch entwickelten Assistenzsystemen hätten sich Markt und Technologie anders entwickelt, als zu Beginn der Zusammenarbeit erwartet. VW will dem Bericht zufolge nun die notwendige Hard- und Software extern einkaufen, anstatt sie selbst zu entwickeln. Von Bosch liegt bislang keine Stellungnahme vor.

Die Kooperation war Anfang 2022 gestartet worden, um den Rückstand auf Konkurrenten wie Tesla und Mercedes-Benz beim autonomen Fahren aufzuholen.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.