Automobilindustrie

VW startet Batteriefabrik in Salzgitter.

In Salzgitter lief nach Angaben des Konzerns in Wolfsburg beim Tochterunternehmen PowerCo die Produktion an. An der Fabrik auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden. Mehr als eine Milliarde Euro wurde bisher investiert. Weitere Werke entstehen nach demselben Muster derzeit in Spanien und Kanada.

VW-Konzernchef Blume bezeichnete den Neubau in Salzgitter als starkes, technologisches Signal für Europa. Damit stärke man auch die eigene Position und Unabhängigkeit im globalen Wettbewerb. Bei der Produktion von Batteriezellen dominieren bisher Hersteller aus Asien, allen voran aus China.

