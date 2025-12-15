Ukraine-Gespräche in Berlin

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es sei bemerkenswert, dass derartige Verhandlungen in Berlin stattfänden, sagte Wadephul. Er sprach zudem von erheblichen Zugeständnissen der Ukraine, wenn sich bisherige Berichte bestätigten, wonach Präsident Selenskyj nicht länger auf einen NATO-Beitritt des Landes bestehe. Das wäre ein Angebot, auf das sich Russland einlassen könne.

Selenskyj: Statt NATO-Beitritt bräuchte es dann Sicherheitsgarantien von Europa und den USA

Gestern hatte sich Selenskyj im Kanzleramt unter anderem mit den US-Gesandten Witkoff und Kushner getroffen. Vor dem Treffen hatte Selenskyj erklärt, dass sein Land nicht mehr auf einem NATO-Beitritt besteht. Selenskyj verwies gegenüber Journalisten darauf, dass der ukrainische Wunsch nicht von allen Bündnisstaaten unterstützt werde. Es wäre aber ein Kompromiss, wenn es anstelle einer Mitgliedschaft ähnliche Sicherheitsgarantien der EU und der USA für sein Land gebe, sagte Selenskyj weiter. Das Ziel eines NATO-Beitritts ist bislang in der ukrainischen Verfassung verankert. Es ist aber eine der Hauptforderungen Russlands, dass die Ukraine nicht in die Allianz aufgenommen wird.

Witkoff erklärte im Anschluss an das gestrige Treffen, es habe große Fortschritte gegeben, ohne Details zu nennen. Die Verhandlungen in Berlin sollen heute fortgesetzt werden. Dazu werden Staats- und Regierungschefs aus mehreren EU-Mitgliedsländern erwartet.

