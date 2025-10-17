Gaza-Waffenruhe

Die Türkei habe als vermittelnde Partei eine verantwortungsvolle Rolle im Nahen Osten, sagte der CDU-Politiker vor seinem Abflug nach Ankara, wo er mit seinem Amtskollegen Fidan zusammenkommen will. Gemeinsam wolle man darauf dringen, dass Hilfsorganisationen einen vollständigen Zugang zum Gazastreifen erhalten, um die schlimmste Not zu lindern.
Weitere Gesprächsthemen mit Fidan sind nach Angaben von Wadephul die Lage in Syrien und der Krieg in der Ukraine.
