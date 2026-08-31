Nach Island-Referendum

Bundesaußenminister Wadephul (Michael Brandt/dpa)

Wadephul sagte, das wäre eine große Chance gewesen, gemeinsam stärker zu werden. Die Europäische Union müsse darüber nachdenken, wie sie bessere wirtschaftliche Aussichten bieten könne. Das Ziel einer Norderweiterung sollte man nicht aus dem Blick verlieren, so der Außenminister.

Die Einwohner Islands hatten am Wochenende mehrheitlich gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes gestimmt. Das Ergebnis des Referendums fiel knapp aus. Vor 13 Jahren waren die Verhandlungen unterbrochen worden. Grund war vor allem die Fischerei, die der größte Wirtschaftszweig Islands ist.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.