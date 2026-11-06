Nach Trump-Äußerung

Nicht alles, was die US-Unterhändler sagen, entspricht der europäischen Position – aber sie sind die einzigen, die in der Lage sind, Russland und die Ukraine an einen Tisch zu bringen, so Wadephul. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wadephul äußerte sich vor Beratungen mit den Außenministern der Ostsee-Anrainerstaaten in Warschau. Er sprach sich dabei auch für einen anhaltenden ‌Druck auf Moskau und eine Fortsetzung der Hilfen für die Ukraine aus. Nur so ​könnten eine dauerhafte Friedenslösung und Sicherheit für Europa erreicht werden.

Gestern hatte US-Präsident Trump den russischen Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus empfangen. Anschließend stellte er ein Friedensabkommen in Aussicht, das auch "ganz Europa" betreffen könnte, ohne jedoch Details zu nennen.

Zweifel an Trumps Äußerung zu Ukraine-Abkommen

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, reagierte verhalten auf die Ankündigung eines Friedensabkommens für die Ukraine durch Trump. Zwar mache es den Anschein, dass dahinter mehr als die übliche Trumpsche Rhetorik stecken könnte, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Er sehe aber Europa bei möglichen Verhandlungen immer noch am Katzentisch sitzen. Er bezweifle, dass die US-Unterhändler Witkoff und Kushner abschätzen könnten, was bei einem Friedenschluss im europäischen Interesse liege.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni fordert eine verbindliche Entscheidung darüber, wer Europa bei möglichen Verhandlungen vertreten wird. In einem Brief an EU-Ratspräsident Costa heißt es, diese Frage müsse kommende Woche in Dublin erörtert werden. Meloni betonte, sollte keine Einigkeit auf eine gemeinsame Stimme gelingen, drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit.

Unterhändler aus Kiew, Moskau und Washington wollen sich kommende Woche treffen

Der US-Sondergesandte Kushner teilte mit, er habe in Brüssel mit Vertretern der NATO, der Ukraine sowie europäischen Partnern produktive und substanzielle Gespräche über ein Ende des Kriegs geführt. Kommende Woche soll es in den Vereinigten Arabischen Emiraten Gespräche zwischen Unterhändlern aus Kiew, Moskau und Washington geben. Es wären die ersten direkten Verhandlungen seit Februar.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.