Japan-Reise

Bundesaußenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

So dürfe es etwa keine einseitige Veränderung des Status quo in der Straße von Taiwan geben, sagte der CDU-Politiker an die Adresse Pekings bei einem Besuch eines Stützpunktes der japanischen Marine in Yokosuka südlich von Tokio. Grenzen dürfen nicht durch Gewalt verschoben werden; weder in Europa, noch im Indopazifik, noch sonst irgendwo auf der Welt. Wadepfuhl kritisierte auch das Verhalten Nordkoreas. Das Land rüste nuklear auf, drohe mit aggressiver Sprache, führe regelmäßig völkerrechtswidrige Tests ballistischer Raketen durch und unterstütze mit Soldaten Russlands Krieg gegen die Ukraine. Damit unterminiere Pjöngjang aktiv den Frieden im Indopazifik und in Europa.

