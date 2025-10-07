Nahost-Reise

"Werden von beiden Seiten akzeptiert": Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Seine Gespräche mit israelischen und arabischen Vertretern hätten gezeigt, dass dies "lösbar und machbar" sei, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Man sei nun in der besten Phase, in denen die Bemühungen jemals gewesen seien. Wadephul, der sich zur Zeit in der Region aufhält, sieht in diesem Zusammenhang auch eine positive Rolle Deutschlands. So werde man von beiden Seiten akzeptiert, was ein großes Pfund sei, das man einsetzen wolle. Daher plane die Bundesregierung etwa, eine Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen zu organisieren und dafür dann auch eigene Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die internationale Verantwortung Deutschlands sei gewachsen, meinte Wadephul. Und man sei auch bereit, dieser zu entsprechen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.