Außenminister Wadephul hat vor der UNO-Vollversammlung für friedliche Lösungen der weltweiten Konflikte geworben.

Im Rahmen der UNO-Vollversammlung in New York wies der CDU-Politiker auf die zahlreichen Kriege und Konflikte in der Welt hin. Wadephul warb für friedliche und diplomatische Lösungen.

Mit Blick auf das Atomprogramm des Iran verteidigte der Minister die in Kürze wieder in Kraft tretenden Sanktionen gegen das Land. Wegen der Verstöße Teherans gegen das Atomabkommen hätten Deutschland, Frankreich und Großbritannien "keine andere Wahl gehabt". Die drei Staaten hatten eine vertragliche 30-Tage-Frist ausgelöst, die in der kommenden Nacht endet. Ab dann gelten wieder Handelsbeschränkungen gegen den Iran.

