Bundesaußenminister Wadephul (CDU) bei seinem Eintreffen in Paris (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Deutschland sei sofort bereit, humanitäre Hilfe dorthin zu bringen, sagte der CDU-Politiker am Rande einer Konferenz mehrerer Außenminister europäischer und arabischer Staaten in Paris. Als Beispiel nannte er medizinische Hilfe. Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, gemeinsam mit Ägypten eine internationale Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen auszurichten.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf Quellen in der Hilfsorganisation Roter Halbmond, dass sich bereits ein internationaler Konvoi von Ägypten aus auf den Weg in Richtung des Palästinensergebiets gemacht habe. Demnach fahren mehr als 150 Lastwagen mit Hilfsgütern zum Grenzübergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen.

