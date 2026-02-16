Transatlantische Beziehungen

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

In allen militärischen Strukturen arbeiteten nach wie vor die Europäer und die Amerikaner Schulter an Schulter zusammen. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz habe US-Außenminister Rubio den Europäern ein Angebot zur Partnerschaft gemacht, das man annehmen sollte, erklärte Wadephul. Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, dann stehe man als Partner für die USA auf Augenhöhe bereit.

Der Außenminister appellierte an die europäischen Staaten, mehr Verantwortung in der Verteidigungspolitik zu übernehmen. Die vereinbarten fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes für diesen Bereich müssten umgesetzt werden. Deutschland tue das, bei einigen Nachbarstaaten sei da noch Luft nach oben. Dies müsse man in Europa besprechen.

