Nach Hamas-Festnahmen in Berlin

In Wien fand die Polizei ein Waffenversteck. (IMAGO / teamwork)

Wie Österreichs Verfassungsschutzbehörde DSN mitteilte, wurden fünf Faustfeuerwaffen und zehn Magazine sichergestellt. Das Waffenlager werde Strukturen der islamistischen Terrororganisation zugerechnet, hieß es. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sollen die in Österreich gefundenen Waffen aus dem Besitz von drei Männer stammen, die Anfang Oktober in Berlin gefasst worden waren. In diesem Zusammenhang wurde heute in London ein weiterer Verdächtiger festgenommen, der die Waffen in Berlin in Empfang genommen und nach Wien gebracht haben soll.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.