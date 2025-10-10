Die israelische Armee zieht sich aus dem Gazastreifen zurück. (AP / Emilio Morenatti)

Israel beginnt mit Truppenrückzug

Aus Chan Junis und aus der Stadt Gaza melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Anwohner, dass israelische Soldaten ihre Stellungen verlassen hätten. Auch die Zivilschutzbehörde der Hamas bestätigte das.Die israelische Armee erklärte, die Truppen des südlichen Kommandos passten derzeit ihre Einsatzpositionen im Gazastreifen an. Israelische Militärkorrespondenten veröffentlichten in Sozialen Medien Fotos und Videos von Panzerkolonnen, die sich auf dem Rückzug befinden sollen sowie von feiernden Soldaten. Die Waffenstillstands-Vereinbarung zwischen beiden Seiten sieht unter anderem vor, dass sich das israelische Militär hinter bestimmte Linien zurückzieht.

Ein vollständiger Rückzug der israelischen Soldaten aus Gaza ist laut dem Friedensplan vonUS-Präsident Trump erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, wenn eine internationale Stabilisierungstruppe für Sicherheit vor Ort sorgt. Auch eine Entwaffnung der Hamas soll erst später erfolgen.

Freilassung von Geiseln und inhaftierter Palästinenser

Zunächst geht es in einem nächsten Schritt um die Freilassung der israelische Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Nach israelische Angaben handelt es sich um 48 Menschen, von denen 20 am Leben seien – darunter auch deutsche Staatsbürger. Ihre Rückkehr wird vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes organisiert, ohne öffentliche Zeremonie und anwesende Medienvertreter.

Gemäß der Abmachung soll die Hamas zudem Informationen über die sterblichen Überreste toter Geiseln teilen, deren Verbleib unklar ist. Eine Gruppe von Experten aus Israel, den USA, Ägypten, Katar, der Türkei und vom Roten Kreuz solle nach den Leichen suchen, berichtet der Fernsehsender i24.

Israel hat sich verpflichtet, im Gegenzug rund 250 palästinensische Häftlinge und etwa 1.700 weitere Palästinenser freizulassen, die nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert wurden.

US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Angaben am Sonntag in Richtung Nahost aufzubrechen. Er ist eingeladen worden, vor dem israelischen Parlament eine Rede zu halten. Trump könnte dann auch bei der Freilassung der Geiseln vor Ort sein.

Wiederaufnahme von Hilfslieferungen

Laut dem israelischen Fernsehsender Kan sollen zudem umgehend wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglicht werden. Wann die ersten Hilfstransporte ankommen, ist aber unklar. Nach Angaben der Vereinten Nationen wären täglich rund 500 Lastwagenladungen nötig, um die Versorgung der mehr als zwei Millionen notleidenden Palästinenser in dem abgeriegelten Küstengebiet zu garantieren.

Bundeskanzler Merz hat angekündigt, dass sich Deutschland an der humanitären Soforthilfe mit 29 Millionen Euro beteiligt. Er machte zugleich klar, dass Bundeswehrsoldaten nicht in Gaza zum Einsatz kommen werden. Merz betonte, man werde aber helfen, den rechtlichen Rahmen für eine mögliche internationale Stabilisierungsmission zu schaffen, etwa durch eine Resolution im UNO-Sicherheitsrat.

Weißes Haus: US-Truppen sollen Waffenruhe absichern

Die USA wollen die Einhaltung der Waffenruhe nach eigenen Angaben mit Truppen unterstützen. Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs Centcom werde 200 Soldaten bereitstellen. Diese würden allerdings nicht im Gazastreifen eingesetzt, erklärten hochrangige US-Regierungsbeamte in einem Telefonat mit Journalisten.

Es gehe darum, ein gemeinsames Kontrollzentrum zu errichten, an dem auch Streitkräfte aus Ägypten, Katar, der Türkei und wahrscheinlich auch der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt seien. Das Zentrum solle die verschiedenen Sicherheitskräfte zusammenführen und Einsätze mit der israelischen Armee abstimmen. Wo genau die Soldaten stationiert würden, werde noch ermittelt und später bekanntgegeben.

Verhandlungen über dauerhaften Frieden stehen noch aus

Die USA hatten betont, dass es zwei Phasen der Verhandlungen geben soll. Zum einen die über die Geisel-Freilassung sowie eine zweite Phase, in der ein langfristiger Frieden gesichert werden solle. Zu dieser Phase zählen die USA auch die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas. Allerdings sind mehrere zentrale Streitpunkte weiterhin ungeklärt; zum Beispiel wie der Gazastreifen künftig regiert werden soll. Fraglich ist auch, ob der Plan letztlich zu einer Zweistaatenlösung führt, also der friedlichen Koexistenz eines unabhängigen palästinensischen Staats neben dem jüdischen Staat Israel.

