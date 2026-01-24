Offenbar wurde die vereinbarte Waffenruhe kurz vor Ablauf der Frist verlängert. (IMAGO / Anadolu Agency / Izz Aldien Alqasem)

Sie gelte vorerst einen weiteren Monat, meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Vertreter beider Seiten. Ein Grund sei, dass die Verlegung von inhaftierten Mitgliedern der Dschihadistenmiliz IS von Syrien in den Irak noch Zeit in Anspruch nehme, hieß es.

Die kurdische SDF-Miliz hatte zuletzt große Gebiete im Norden des Landes an die vorrückende syrische Armee verloren. Die mit den Kurden verbündeten USA hatten deshalb die Verlegung von 7.000 Kämpfern der IS-Terrormiliz aus Gefängnissen in den kurdisch kontrollierten Gebieten in den Irak angeordnet. Zuvor soll es massenhafte Ausbrüche von IS-Mitgliedern gegeben haben.

In Deutschland sind heute bundesweit Solidaritätsdemonstrationen für die Kurden in Syrien angekündigt. Kundgebungen sind unter anderem in Frankfurt am Main, Magdeburg, München und Köln geplant.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.