Sahra Wagenknecht (BSW) (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Ying Tang)

Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Wahl am 23. Februar sei auch die Entscheidung über ihre politische Zukunft. Wer nicht im Bundestag sei, sei in der deutschen Politik kein relevanter Faktor mehr. Allerdings sei sie zuversichtlich, dass das BSW es in den Bundestag schaffe. In jüngsten Umfragen liegt die Partei bei Werten zwischen vier und sechs Prozent, also um die Fünf-Prozent-Hürde.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.