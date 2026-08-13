Der sambische Präsident Hakainde Hichilema tritt zur Wiederwahl an (Archivbild). (AP/Lewis Joly)

Amtsinhaber Hichilema tritt zur Wiederwahl an. Insgesamt gibt es 14 Kandidaten. Die Zeitung „Lusaka Daily“ berichtet über eine hohe Beteiligung und einen bisher friedlichen Verlauf. Es gebe lange Schlangen vor einigen Wahllokalen. Knapp neun Millionen Menschen sind für die Abstimmung registriert, bei der auch ein neues Parlament gewählt wird.

Sambia hat rund 22 Millionen Einwohner und ist von der Landwirtschaft und dem Rohstoffabbau geprägt. Kupfer ist eines der wichtigsten Exportgüter. In den vergangenen Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage des Landes stabilisiert. Allerdings stiegen die Lebenshaltungskosten stark an. Im Wahlkampf spielte das Thema eine wichtige Rolle.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.