Manuela Schwesig (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD) (dpa Pool / dpa / Marcus Brandt)

+++ Die CDU verpasst den Einzug in den Landtag.

Sie kommt demnach auf 4,9 Prozent der Stimmen. Für die Partei ist dies das schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte.

+++ Die AfD hat nach Angaben der Landeswahlleitung mit 38,2 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 35,5 Prozent.

Zudem ziehen die Linke (6,5 Prozent) und die Grünen (5,7 Prozent) in den Landtag ein, die CDU (4,9 Prozent) sowie das BSW (4,8 Prozent) scheitern knapp.

+++ Tierschutzpartei vor FDP - liberaler Landeschef will nicht mehr für Parteiämter kandidieren.

Bei der Landtagswahl schnitt die Tierschutzpartei mit 1,1 leicht besser ab als die FDP. Die kommt nach derzeitigem Stand nur noch auf ein Prozent der Wählerstimmen. Der Landeschef der FDP, Domke, will persönliche Konsequenzen ziehen. Er kündigte an, nicht erneut für ein Parteiamt kandidieren zu wollen.

+++ Die Spitzenkandidatin der Grünen, Müller, sieht das Wahlergebnis ihrer Partei als Erfolg.

Sie räumte zugleich ein: "Das Gesamtergebnis kann uns aber alle nicht zufriedenstellen." Die Polarisierung habe die AfD stärker gemacht, was man auch in anderen Bundesländern gesehen habe.

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Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.