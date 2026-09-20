CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters (dpa / Daniel Bockwoldt)

+++ Eine neue Hochrechnung der ARD sieht die CDU unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Sie kommt demnach auf 4,9 Prozent der Stimmen. Für die CDU ist dies das schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte.

+++ FDP-Landeschef will nicht mehr für Parteiämter kandidieren.

Die FDP ist den Hochrechnungen zufolge raus aus dem Landtag. Sie kommt nach derzeitigem Stand nur noch auf ein Prozent der Wählerstimmen. Der Landeschef der Partei, Domke, will persönliche Konsequenzen ziehen. Er kündigte an, nicht erneut für ein Parteiamt kandidieren zu wollen.

+++ Die Spitzenkandidatin der Grünen, Müller, sieht das Wahlergebnis ihrer Partei als Erfolg.

Sie räumte zugleich ein: "Das Gesamtergebnis kann uns aber alle nicht zufriedenstellen." Die Polarisierung habe die AfD stärker gemacht, was man auch in anderen Bundesländern gesehen habe.

+++ Der CDU-Politiker Amthor hat Parteikollegen kritisiert, die sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen hatten.

Sie trügen ‌eine Mitschuld am schlechten Wahlergebnis der Partei, sagte er im ZDF.

Alle Beiträge unseres Newsblogs zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.