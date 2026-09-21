CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters (dpa / Daniel Bockwoldt)

+++ Die CDU verpasst den Einzug in den Landtag.

Sie kommt demnach auf 4,9 Prozent der Stimmen. Für die Partei ist dies das schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte.

+++ Die AfD hat nach Angaben der Landeswahlleitung mit 38,2 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 35,5 Prozent.

Zudem ziehen die Linke (6,5 Prozent) und die Grünen (5,7 Prozent) in den Landtag ein, die CDU (4,9 Prozent) sowie das BSW (4,8 Prozent) scheitern knapp.

+++ FDP-Landeschef will nicht mehr für Parteiämter kandidieren.

Die FDP ist den Hochrechnungen zufolge raus aus dem Landtag. Sie kommt nach derzeitigem Stand nur noch auf ein Prozent der Wählerstimmen. Der Landeschef der Partei, Domke, will persönliche Konsequenzen ziehen. Er kündigte an, nicht erneut für ein Parteiamt kandidieren zu wollen.

+++ Die Spitzenkandidatin der Grünen, Müller, sieht das Wahlergebnis ihrer Partei als Erfolg.

Sie räumte zugleich ein: "Das Gesamtergebnis kann uns aber alle nicht zufriedenstellen." Die Polarisierung habe die AfD stärker gemacht, was man auch in anderen Bundesländern gesehen habe.

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Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.