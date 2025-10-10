Die Wahl der Vorsitzenden der Partei LDP, Takaichi, zur Ministerpräsidentin ist ungewiss. (picture alliance / Kyodo)

Die Partei Komeito kündigte an, das von der LDP geführte Bündnis zu verlassen. Der Vorsitzende von Komeito begründete den Schritt mit der nach seiner Meinung unzureichenden Reaktion der Liberaldemokraten auf einen Finanzskandal.

Takaichi war am Wochenende zur neuen LDP-Vorsitzenden gewählt worden. Ihre Wahl zur Ministerpräsidentin als Nachfolgerin von Regierungschef Ishiba galt wegen der Mehrheit der ursprünglichen Koalition im Parlament eigentlich als Formsache. Ihrer Partei fehlen jedoch nun 37 Sitze für eine Mehrheit.

