Das Karl-Liebknecht-Haus ist die Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke in Berlin. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Der unbekannte Täter habe gestern Abend nach einem Streitgespräch über Wahlwerbung ein 36-jähriges Parteimitglied mehrmals mit einer Faust ins Gesicht geschlagen und in den Schwitzkasten genommen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Kopf verletzt worden, habe eine medizinische Behandlung aber abgelehnt. Der Täter sei geflüchtet, die Ermittlungen habe der polizeiliche Staatsschutz übernommen.

In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern wird morgen gewählt. Heute geht der Wahlkampf zuende.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.