Dabei trafen der Senator Paz Pereira von der christlich-demokratischen PDC und der ehemalige Präsident Quiroga von der rechtsgerichteten LD aufeinander. Beide hatten im ersten Wahlgang nicht die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Erste Ergebnisse werden im Laufe des Abends - Ortszeit - erwartet. Unabhängig vom Ausgang steht in dem südamerikanischen Land nach fast zwei Jahrzehnten linker Regierungen und Staatschefs ein politischer Richtungswechsel bevor.
Bolivien befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise. Es herrscht unter anderem ein Mangel an Medikamenten und Kraftstoffen.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.