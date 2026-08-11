Wind erschwert Löscharbeiten

Jetzt brennt auch der Wald im Westerwald. (picture alliance / dpa / Sascha Ditscher)

am Abend vorübergehend gesperrt worden.

Betroffen war ein Abschnitt an der Grenze zu Hessen zwischen Göttingen und Kassel, wie die Polizei mitteilte. Starker Rauch habe eine sichere Befahrung unmöglich gemacht. Der Waldbrand hatte sich zwischenzeitlich auf eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern ausgedehnt. Er ist inzwischen unter Kontrolle. Auch im hessischen Main-Kinzig-Kreis löste ein Waldbrand einen Großeinsatz aus. Betroffen ist dort ein Gebiet von mehreren zehntausend Quadratmetern. Nach Angaben der Feuerwehr erschweren hohe Temperaturen und Winde die Löscharbeiten.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.