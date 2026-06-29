Trockenheit

Waldbrand am Chiemsee (picture alliance/dpa/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/Wolfgang Gasser)

Im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach verbesserte sich die Lage durch einsetzenden Regen. Nach Angaben des Landkreises gibt es noch zahlreiche Glutnester in einem schwer zugänglichen und munitionsbelasteten Waldgebiet. Ein naheliegendes Dorf war am Wochenende evakuiert worden. In Bayern wurde die Autobahn 8 am Chiemsee wieder freigegeben. Die Strecke war in der Früh wegen dichten Rauchs und Funkenflugs durch einen Waldbrand in der Nähe gesperrt worden. Das Feuer in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg ist nach Behördenangaben gelöscht. Dort hatte es seit Samstag auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes gebrannt.

Der Deutsche Wetterdienst sieht für Teile Deutschlands weiterhin eine erhöhte Brandgefahr. Das größte Risiko besteht derzeit im Süden und Südosten. Häufigste Ursache für einen Waldbrand sind Menschen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.