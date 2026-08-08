Das Feuer wütet nach Angaben der italienischen Feuerwehr auf dem Gebiet der Gemeinde Tignale am Westufer des Sees. Der Brand in den Bergen hatte sich in der Nacht rasant ausgebreitet. Auch am Vormittag war er noch nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehr konzentriert sich auf die Eindämmung der Feuerfronten sowie den Schutz von Wohnhäusern. Auch Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz.
Italien leidet seit Wochen unter extremen Temperaturen von teils mehr als 40 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.