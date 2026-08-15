Nordrhein-Westfalen

Waldbrand bei Hürtgenwald: Ministerpräsident Wüst sieht Grund zur Hoffnung

Angesichts des Waldbrandes im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen hat sich Ministerpräsident Wüst zuversichtlich gezeigt, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht werden kann. Bei einem Besuch der Gemeinde Hürtgenwald lobte der CDU-Politiker die Solidarität und den Einsatz hunderter Sicherheitskräfte und Helfer im Kampf gegen die Flammen.