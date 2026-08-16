Nordrhein-Westfalen

Landwirtschaftsministerin Gorißen appellierte an die Bevölkerung, die Wälder wegen der derzeitigen Trockenheit nicht zu betreten. Nahezu alle Waldbrände entstünden durch menschliches Fehlverhalten, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk.
Bei der Bekämpfung des Waldbrandes im Kreis Düren hatte die Feuerwehr zuletzt Erfolge verzeichnet. Ein Sprecher sagte, die Flammen hätten sich nicht weiter ausgebreitet. Der besonders bedrohte Ortsteil Gey bleibe aber vorerst evakuiert.
Ein Waldbrand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn nahe der deutschen Grenze breitet sich nach Angaben der Behörden schnell aus. Demzufolge haben die Flammen bereits rund 1.600 Hektar Vegetation zerstört. Die Stadt Monschau in der Nordeifel teilte mit, Bewohner mehrerer Siedlungen sollten sich auf mögliche Evakuierungen vorbereiten. Sie sollten versuchen, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen. Zudem werde die Einrichtung von Notunterkünften vorbereitet. Es handele sich zunächst um vorbeugende Maßnahmen.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.