In einem Waldgebiet bei Plauen stehen rund sieben Hektar in Brand. (picture alliance/dpa/NEWS5/Stephan Fricke)

Teile einer nahegelegenen Bundesstraße sind gesperrt. Die Stadt rief die Bevölkerung auf, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Im Kampf gegen die Flammen kommen auch Lösch-Hubschrauber zum Einsatz. Das Gelände liegt teilweise an einem steilen Hang und ist schwer zu erreichen.

Brände wurden auch aus dem Ortenaukreis und aus der Nähe von Biberach in Baden-Württemberg gemeldet.

Wegen der anhaltenden Trockenheit kommt es vielerorts in Deutschland und Europa zu Waldbränden.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.