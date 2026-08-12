Teile einer nahegelegenen Bundesstraße sind gesperrt. Die Stadt rief die Bevölkerung auf, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Im Kampf gegen die Flammen kommen auch Lösch-Hubschrauber zum Einsatz. Das Gelände liegt teilweise an einem steilen Hang und ist schwer zu erreichen.
Brände wurden auch aus dem Ortenaukreis und aus der Nähe von Biberach in Baden-Württemberg gemeldet.
Wegen der anhaltenden Trockenheit kommt es vielerorts in Deutschland und Europa zu Waldbränden.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.