Augenzeugen sprachen von einer der größten Protestaktionen seit Jahren in dem Küstenstreifen. Menschen aller Altersgruppen schlossen sich der Kundgebung in Beit Lahia an, darunter auch viele Kinder und Ältere. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Nein zum Terror, ja zum Frieden" in die Höhe. Proteste gegen die Hamas in dem Palästinensergebiet sind mit großen Gefahren verbunden. Die Terrororganisation ist bekannt für ihr brutales Vorgehen gegen Kritiker.

