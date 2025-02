Tarifkonflikt

An den Flughäfen München und Hamburg soll der Flugbetrieb laut Verdi weitgehend lahmgelegt werden. (IMAGO/Ardan Fuessmann)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Bereichen Sicherheitskontrolle und Flugzeugabfertigung zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Flugverkehr soll den Angaben zufolge weitgehend lahmgelegt werden. Bereits am Montag hatte ein Ausstand an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn für Einschränkungen gesorgt.

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes hatten gestern zudem in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens Beschäftigte von Verwaltungen und Kitas die Arbeit niedergelegt. Auch in den Paket- und Briefzentren bei der Deutschen Post gab es bundesweite Warnstreiks.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.