Tarifstreit

Zugang zu einem Terminal am Flughafen Köln-Bonn (dpa / picture alliance / Oliver Berg)

Verdi hatte zu den Arbeitsniederlegungen an elf Flughäfen außerhalb Bayerns aufgerufen. Den Auftakt machte nach Angaben der Gewerkschaft die Nachtschicht der Fluggastkontrolle am Flughafen Köln/Bonn. Dort wurden nach Angaben des Betreibers 80 Prozent der Flugbewegungen abgesagt. In Berlin, Hamburg und Stuttgart wurden alle Starts gestrichen, in Düsseldorf ein Drittel. In Frankfurt will die Lufthansa den Großteil ihres Programms einschließlich der Fernflüge aufrechterhalten. Es könne aber zu längeren Wartezeiten kommen, hieß es. Der Warnstreik dauert den ganzen Tag.

Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten der Sicherheitsdienstleister unter anderem 2 Euro 80 mehr Lohn pro Stunde. Die Verhandlungen sollen am Dienstag und Mittwoch in Berlin fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.