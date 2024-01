Sturmflut an der Nordsee (Archivbild aus dem Jahr 2017 in Dagebüll/Schleswig-Holstein). (dpa)

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie teilte mit, dass die Gefahr bis etwa 7.00 Uhr bestehe. Im Weser- und Elbegebiet soll das Wasser etwa 2,00 bis 2,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Das könnte beispielsweise in Hamburg-St. Pauli und in Bremen-Oslebshausen geschehen. An der Nordseeküste, etwa in Emden, rechnete das Bundesamt mit einem Morgen-Hochwasser von 1,00 bis 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wird aufgerufen, sich regelmäßig zu informieren.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.