Dürre in England:Teilweise ausgetrockneter Stausee in der Region Cumbria. (Owen Humphreys / PA Wire / dpa)

Sie erklärte, fünf ihrer 14 Einsatzregionen in England litten unter Dürre. Sechs weitere seien von anhaltender Trockenheit betroffen. Die Wasservorräte seien erschöpft, und die Ernte auf den Feldern werde beeinträchtigt, hieß es. Die britische Landwirtschaftsvereinigung erklärte, die Ernteeinbußen seien schon jetzt für manche Betriebe finanziell verheerend.

In England ist das trockenste erste Halbjahr seit 1976 verzeichnet worden. Die Pegelstände der Wasserreservoirs erreichten in den vergangenen Tagen nur knapp 68 Prozent ihrer Kapazitäten. In Yorkshire im Norden Englands wurde bereits die Bewässerung von Gärten verboten.

