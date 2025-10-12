Naturschutz

In ihrer Analyse kommt die Weltnaturschutzunion IUCN zu dem Schluss, dass das Wattenmeer unter wachsendem Druck steht. Bei der vorangegangenen Untersuchung vor fünf Jahren wurde dem Wattenmeer noch der Status "gut" attestiert. Als Gründe für die Verschlechterung nennt die IUCN den Klimawandel, chemische Verschmutzung, Überfischung sowie den Ausbau von Häfen und Offshore-Windparks. Auch Tourismus und invasive Arten setzten demnach dem empfindlichen Ökosystem zu.
IUCN-Generalsekretärin Grethel Aguilar bezeichnete den Bericht als Aufruf zum Handeln. Der Schutz vieler Weltnaturerbestätten müsse dringend verbessert werden, um sie für kommende Generationen zu bewahren.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.