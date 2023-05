Wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern, an der Ostsee und ganz im Westen und Nordwesten zunächst freundlicher. 16 bis 21 Grad, an der Nordsee und im Bergland um 14 Grad. Morgen südlich der Donau regnerisch, sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Nordosten längere sonnige Abschnitte. 13 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel aus Sonne und Wolken. An der Nordsee auch Schauer, an den Alpen bedeckt. 9 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.