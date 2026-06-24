Auch in Frankreich werden Rekordtemperaturen erreicht. (picture alliance / SIPA / FRED SCHEIBER)

Ein Transformator in der bretonischen Präfektur Finistère sei wegen der hohen Temperaturen nicht mehr funktionsfähig, teilte ein Sprecher mit. Frühestens am Abend könne der Schaden repariert sein. Für 58 französische Départements gilt derzeit die höchste Hitze-Warnstufe, darunter auch Finistère. Der französische Wetterdienst Météo France spricht von einer ungewohnt intensiven Hitzewelle im Juni mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.