Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gaben rund fünf Millionen Menschen in einer Erhebung an, sie hätten ihre Wohnräume nicht ausreichend warmhalten können. Grund seien die hohen Energiepreise. Mit einem Bevölkerungsanteil von 6,3 Prozent liegt Deutschland den Angaben zufolge unter dem EU-Durchschnitt. In Bulgarien und Griechenland waren knapp 20 Prozent der Befragten betroffen. Am niedrigsten ist der Anteil in Finnland, Slowenien und Polen.
Der Studie zufolge haben sich die Preise für Heizöl und Erdgas in Europa seit 2020 nahezu verdoppelt. Zuletzt gingen die Energiepreise allerdings leicht zurück.
