Regierender Bürgermeister

Im Rückblick hätte er das natürlich erwähnen können, sagte der CDU-Politiker den Sendern RTL und Ntv. Er habe jedoch einen anderen Fokus gehabt und vor allem an die 45.000 betroffenen Haushalte gedacht.
Wegner sieht sich wegen der Tennis-Partie mit seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Günther-Wünsch, Kritik ausgesetzt. Zudem wird der Vorwurf der Lüge gegen den CDU-Politiker erhoben. Auf eine Journalistenfrage hatte Wegner gesagt, er sei den ganzen Tag am Telefon gewesen und habe versucht zu koordinieren. Wirtschaftssenatorin Giffey, SPD, meinte, sie könne nicht ganz nachvollziehen, dass Wegner zu Beginn der Krise noch Tennis gespielt habe. Von den Oppositionsparteien AfD, FDP und BSW kamen explizite Rücktrittsforderungen.
Mutmaßliche Linksextremisten hatten einen Brandanschlag verübt. Tagelang blieben Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen bei Eiseskälte ohne Strom.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.