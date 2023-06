Die Wehrbeauftragte Högl setzt sich für das Thema Bundeswehr in der Schule ein. (dpa/Christophe Gateau)

Sie würde sich freuen, wenn die deutsche Lehrerschaft sich dafür einsetzen würde, die Streitkräfte zum Thema in der Bildung zu machen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Genauso sei sie dafür, dass die Bundeswehr Menschen in die Kasernen einlade. Am heutigen Tag der Bundeswehr öffnen zehn Standorte ihre Tore für Besucher. Pflichtbesuche für Schüler in Kasernen lehnte die Wehrbeauftragte ab. Kritische Neugier sei wichtiger, denn der Krieg sei derzeit ein Topthema – und damit auch die Streitkräfte, sagte Högl weiter.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.