Bundeswehr

Wehrbeauftragte Högl verlangt bessere Ausstattung für Soldaten

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, dringt auf schnellere Investitionen in die Bundeswehr. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro diene dazu, die Einsatzbereitschaft wieder vollständig herzustellen, sagte sie bei der Vorstellung ihres Jahresberichts für 2022 in Berlin. Im vergangenen Jahr sei aber leider noch nichts ausgegeben worden.

14.03.2023