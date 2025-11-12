Stadt Magdeburg

2024 steuerte ein Manne ein Auto in die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. 2025 soll der Markt mit höheren Sicherheitsmaßnahmen öffnen. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Dörthe Hein)

Wie die Stadt mitteilte, habe man die Sicherheitsmaßen erhöht, um die Genehmigung erteilen zu können. Oberbürgermeisterin Borris einigte sich demnach in einem Gespräch mit Vertretern des Landesverwaltungsamtes sowie der Polizei auf eine Vielzahl von risikominimierenden Maßnahmen.

Im vergangenen Jahr war am 20. Dezember ein Mann mit einem Auto auf das Weihnachtsmarktgelände in Magdeburg gefahren. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben, mehr als 300 wurden teils schwer verletzt. Der Prozess gegen den 52-jährigen Fahrer begann am Montag vor dem Magdeburger Landgericht. Er gestand die Tat. Zur Begründung verwies der 2006 aus Saudi-Arabien eingewanderte Mann auf Schwierigkeiten mit den deutschen Behörden. Außerdem habe er auf die mangelnde Hilfe für saudische Frauen aufmerksam machen wollen.

Der Generalbundesanwalt lehnte die Übernahme des Falls ab. Man sehe keinen Anfangsverdacht für eine politisch motivierte Tat, hieß es. Manche Fachleute sowie Parteienvertreter etwa von Grünen und Linken werten den Anschlag als islamfeindlich und rechtsextrem motiviert. Der Täter bewegte sich demnach jahrelang in solchen Kreisen.

