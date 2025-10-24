Kulturstaatsminister
Weimer: Öffentliche Bibliotheken auch an Sonn- und Feiertagen öffnen

Kulturstaatsminister Weimer hat sich dafür ausgesprochen, öffentliche Bibliotheken auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen.

    Der Rokokosaal der Bibliothek der deutschen Klassik in Weimar. Blick in den etwas dunklen Raum. Vor vollen Bücherregalen stehen drei weiße Torso-Statuen auf Podesten. (picture alliance / teutopress )
    Dies wäre ein wichtiger Schritt, um möglichst vielen Menschen einen erweiterten Zugang zu Bildung und Information zu ermöglichen, erklärte Weimer anlässlich des heutigen bundesweiten „Tages der Bibliotheken". Für solche Öffnungszeiten müssten die arbeitszeitrechtlichen Grundlagen geschaffen werden, fügte der parteilose Kulturstaatsminister hinzu. Er betonte, Bibliotheken seien Grundpfeiler der Aufklärung - gerade in Zeiten der Digitalisierung. Sie kämpften mit ihren Wissensschätzen gegen Fake News und Geschichtsrevisionismus.
