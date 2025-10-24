Dies wäre ein wichtiger Schritt, um möglichst vielen Menschen einen erweiterten Zugang zu Bildung und Information zu ermöglichen, erklärte Weimer anlässlich des heutigen bundesweiten „Tages der Bibliotheken". Für solche Öffnungszeiten müssten die arbeitszeitrechtlichen Grundlagen geschaffen werden, fügte der parteilose Kulturstaatsminister hinzu. Er betonte, Bibliotheken seien Grundpfeiler der Aufklärung - gerade in Zeiten der Digitalisierung. Sie kämpften mit ihren Wissensschätzen gegen Fake News und Geschichtsrevisionismus.
