Wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzug mitteilte, liegt die absehbare Erntemenge bei 8,2 Millionen Hektoliter Weinmost. Das ist fünf Prozent höher als 2024. Allerdings läge die aktuelle Ernte damit immer noch rund drei Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024.
Die Weinernte war im vergangenen Jahr aufgrund schlechter Wetterbedingungen wie Spätfrösten und hoher Niederschläge besonders niedrig ausgefallen.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.