Haushaltsstreit

Zahlreiche Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums hätten Kündigungen erhalten, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Entlassungen wurden auch aus dem Handelsministerium, dem Heimatschutzministerium und dem Finanzministerium gemeldet. Nach Gewerkschaftsangaben sollen allein im Finanzministerium 1.300 Stellen gestrichen werden.
Der sogenannte Shutdown trat vergangene Woche in Kraft, nachdem sich der US-Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt hatte einigen können. Normalerweise kommt es in der Zeit nicht zu umfangreichen Entlassungen. Stattdessen werden die meisten Bundesbediensteten beurlaubt, kehren aber nach einer Einigung wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.
US-Präsident Trump hatte wiederholt betont, dass er die Entlassungen als Druckmittel gegen die Demokraten einsetzen werde. Diese wiederum wiesen dessen Vorgehen als Einschüchterungsversuch zurück und erklärten, dass die Massenentlassungen vor Gericht keinen Bestand hätten. Außerdem wird der Trump-Regierung vorgeworfen, die Entlassungen zu nutzen, um Bundesbehörden stärker unter Kontrolle des Weißen Hauses zu stellen. Ein Plan, den derDirektor des Haushaltsbüros des Weißen Hauses, Vought, bereits im sogenannten Project 2025 beschrieben hatte, an dem er maßgeblich mitschrieb.
