Haushaltsstreit

Zahlreiche Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums hätten Kündigungen erhalten, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Entlassungen wurden auch aus dem Handelsministerium, dem Heimatschutzministerium und dem Finanzministerium gemeldet. Nach Gewerkschaftsangaben sollen allein im Finanzministerium 1.300 Stellen gestrichen werden.

Der sogenannte Shutdown trat vergangene Woche in Kraft, nachdem sich der US-Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt hatte einigen können. Normalerweise kommt es in der Zeit nicht zu umfangreichen Entlassungen. Stattdessen werden die meisten Bundesbediensteten beurlaubt, kehren aber nach einer Einigung wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

